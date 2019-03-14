Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой

"Если мы отменим ограничение 8,55, то завтра Нафтогаз может сказать, что цена - 10-11 гривен".

Гройсман назвал предложение Коболева по ценам на газ ловушкой
Фото: пресс-служба президента

Кабинет министров не намерен в ближайшее время отменять механизм поставок газа по специальным обязательствам (ПСО).

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "Прямой" в ответ на слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о том, что цена на газ для населения с апреля будет выше рыночной.

По словам Гройсмана, режим ПСО ограничивает цену на газ, но если "Нафтогаз" имеет возможность, он может и должен продавать газ дешевле.

"Правительство ограничило цену, она не может быть больше чем 8,55 [гривен за кубометр]. Нафтогаз, если может дешевле продавать, я это полностью поддерживаю", - сказал глава правительства.

"Что касается предложения "Нафтогаза" [отменить ПСО], я думаю, там может быть ловушка. Они говорят, что предлагают нам, правительству, отменить ограничение 8,55. А если мы отменим ограничение 8,55, то завтра Нафтогаз может сказать, что цена будет не 8,55, а 10-11 гривен. Я этого допустить не могу, поэтому верхняя граница - 8,55, а все что ниже - я это приветствую и даже требую", - сказал Гройсман.

Напомним, что Кабинет министров 19 октября 2018 года принял постановление о поэтапном повышении цены на газ для населения с ноября. Согласно документу, с 1 ноября цена на газ для населения вырастет на 23% до 8 550 гривен/тыс. куб. м. Следующий этап повышения запланирован на 1 мая 2019 года, когда цена повысится примерно до 10 тыс. гривен.

С 1 января 2020 года цена газа для населения уравняется с ценой для промышленных потребителей при условии предоплаты до периода поставки и будет составлять около 12 тыс. гривен.


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