Тимошенко пожаловалась послу ЕС на фальсификацию выборов

Посол отметил, что выборы должны быть честными и свободными.

Тимошенко пожаловалась послу ЕС на фальсификацию выборов
Фото: ba.org.ua

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко провела встречу с Главой Представительства Европейского Союза в Украине, Послом Хьюгом Мингарелли, которому рассказала о ситуации в Украине и ходе президентской кампании.

«Я бы хотела, чтобы вы знали о проблемах, с которыми мы сталкиваемся во время этой избирательной кампании, - масштабные нарушения и фальсификации. В Украине состоялись две революции, для того чтобы в стране царила свобода, демократия и европейские ценности. Мы очень надеялись, что нечестным выборам будет положен конец, но то, что сейчас происходит, несовместимо с демократией», - отметила лидер «Батькивщины».

По ее словам, в настоящее время используются следующие методы масштабной фальсификации, которая инициирована президентом и воплощается в жизнь во всех регионах Украины - "злоупотребление административным ресурсом, проведения за государственный счет специальных выплат накануне голосования (одноразовая доплата пенсионерам, монетизация субсидий, специальные выплаты и т.д.), прямой «черный» подкуп избирателей за наличные средства, регистрация так называемых технических кандидатов в Президенты Украины, включая кандидатов-клонов, заказные социологические исследования, введение цензуры, давление на членов партии ВО «Батькивщина», предвзятое отношение ЦИК, состоящий из пропрезидентского большинства и действует незаконно, легализация подкупа избирателей (раздачи денег) и непропорциональное распределение руководящих должностей в ОИК, использование правоохранительных органов и тому подобное".

«Эти грязные методы полностью искажают волеизъявление народа Украины. И это недопустимо», - резюмировала Юлия Тимошенко.

Со своей стороны Посол Хьюг Мингарелли подчеркнул, что выборы в нашей стране должны быть честными и свободными и происходить в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии «Батькивщина», председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель Комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.


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