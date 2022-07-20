У Тимошенко заявили про зламану депутатами "газову" аферу "Нафтогазу"

Депутати хочуть знати реальний баланс газу та реальні контракти на закупівлю НАК "Нафтогаз" палива в "Укргазвидобування", інформує ZN.ua.

У Тимошенко заявили про зламану депутатами
© kmu.gov.ua

У "Батьківщині" заявляють, що винесений на розгляд Верховної Ради пакет урядових законопроєктів, якими запроваджувалась схема закупки газу "Нафтогазом", містив корупційні норми. Про це заявила лідерка після того, як Верховна Рада не підтримала урядову законодавчу ініціативу.

Крім того, у розісланому для ЗМІ прес-релізі заявляється про "зламану "Батьківщиною" газову аферу Нафтогазу".

За словами Юлії Тимошенко, за урядовою поразкою стоїть саме її політсила, яка переконала депутатів провалити урядові законопроєкти (голосування відбулося 19 липня, - ред.).

"Удалося переконати Верховну Раду "провалити" пакет урядових законопроєктів, які запроваджували непрозору схему фінансування закупівлі "Нафтогазом" палива на наступний сезон", - зазначила вона.

На думку Тимошенко, необхідно створити тимчасову слідчу комісію, яка запросить інформацію про реальний баланс газу та реальні контракти на закупівлю НАК "Нафтогаз" палива в "Укргазвидобування".

Нагадаємо, за тиждень до голосування указаних законопроєктів, які передбачали виділення "Нафтогазу" 264 мільярдів гривень для закупівлі газу, депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко фактично звинуватив уряд у брехні, заявивши, що в Україні немає жодного дефіциту газу, а власний видобуток перекриває нинішні потреби населення зі значним профіцитом.

На думку Кучеренка, йшлося про схему, коли весь обсяг газу власного видобутку намагалися штучно прирівняти до імпортованого газу. А за рахунок різниці між внутрішніми цінами газу власного видобутку та цінами імпортованого газу на європейських газових хабах вийняти з Державного бюджету суму, що призначається начебто для закупівлі імпортного газу.

Також Кучеренко стверджував, що у процесі розгляду урядових законопроєктів в комітетах до Верховної Ради надійшло багато звернень щодо заперечень їх основних положень. Зокрема - в частині принципів встановлення цін на природний газ, тарифів на теплову енергію, визначення компенсацій, проведення розрахунків за реструктуризованими боргами та їх наслідками.

За його словами, такі звернення надійшли від "Асоціації міст України", Київської міської військової адміністрації, Полтавської обласної ради, Міжгалузевої асоціації розвитку систем теплопостачання "Укртеплоенерго" та інших.

При цьому, на своїй сторінці у Фейсбук Кучеренко вжив більш радикальні формулювання щодо проблем української енергетики, зі згадуванням конкретних прізвищ.

Ще раніше членкиня громадської ради при Держагентстві України з управління зоною відчуження Ольга Кошарна повідомила про затримання контррозвідкою директора з персоналу НАК "Енергоатом" Олега Бояринцева.

За словами Кошарної, Бояринцев не встиг змінити всіх директорів атомних електростанцій. Те саме стосується і заступників директорів з фіззахисту.

"Але Мурашова на ЗАЕС він пропхав на посаду і його заступник з фіззахисту Присміцький зустрічав окупантів 4 березня словами: вітаю вас на російській атомній станції. Сподіваюся, що над О.Бояринцевим суд буде швидким і за законами воєнного часу", – додала Кошарна.

По матерiалам: Юлія Тимошенко / Facebook /

Лія Ільченко, ZN.ua





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