На місце Тимошенко: Зеленський призначив нового заступника Єрмака
Колишнього голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу призначено на посаду заступника керівника Офісу президента України замість Кирила Тимошенка.
Про це йдеться Указі глави держави, інформує
"Призначити КУЛЕБУ Олексія Володимировича Заступником Керівника Офісу Президента України", йдеться у документі №42/2023 від 24 січня 2023 року.
Олексій Кулеба народився 8 серпня 1983 року у Києві в сім'ї журналіста.
2005 року закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана за спеціальністю "Міжнародна економіка", кваліфікація магістра з міжнародної економіки.
З 2005 до 2008 року навчався в аспірантурі Національної академії державного управління при Президентові України.
Кандидат наук із державного управління.
У 2010—2015 рр. був депутатом Ржищівської міської ради Київської області, у 2019—2021 рр. працював директором Департаменту міського благоустрою Київської міської ради.
У 2021-2022 pp. був заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
З 8 лютого по 15 березня 2022 року, з 21 травня 2022 року по 24 січня 2023 року – Голова Київської обласної державної адміністрації.
Одружений, дві дочки.
Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність та самовіддані дії, виявлені при організації оборони населених пунктів від російських загарбників.