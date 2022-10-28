Волонтери шукають авто для фронту, а Тимошенко їздить у гуманітарному Tahoe – Bihus.Info

Заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко їздить на Chevrolet Tahoe від General Motors. 50 таких автівок компанія безкоштовно передала Україні весною для евакуації людей із зони бойових дій і для гуманітарних місій, йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Тоді ж, за даними журналістів, Тимошенко пересів у нього з BMW X5, якою користувався з 2019 року. На балансі автобази Державного управління справами, яке опікується офісом президента, таких автівок немає, купити їх в Україні майже неможливо – ці «Шевроле» женуть на замовлення.

Сам Тимошенко коментує це так: «Я дійсно їжджу на автомобілі Chevrolet Tahoe, це автомобіль Державного управління справами. Не моя чи чиясь автівка, автівка на балансі держави».

На балансі ДУС є 109 автівок: кількарічні Camry, Land Cruiser, Mercedes V250 та Transporter, але не Chevrolet Tahoe. Записи у реєстрах свідчать, що автомобілів цієї марки держава нещодавно не закуповувала, а єдині такі авто того ж кольору та комплектації прийшли навесні від General Motors.

«(Машини) були розподілені по різним структурам, в тому числі одна з них – до Державного управління справами. І я на ній їжджу як на службовому авто», - заявляє Тимошенко.

Втім, коли Україна просила ці авто у General Motors, йшлося саме про машини для гуманітарних та евакуаційних місії, а не службові авто.

«Я їжджу на ній вже десь півроку і в регіональні поїздки, і по країні – по Києву ми нікуди не їздимо. Наїздили вже близько 40 тисяч км зі співробітниками регіонального департаменту. Ми намагаємося їздити усі разом, щоб якнайшвидше їхати в деокуповані території, щоб проконтролювати, що там відбувається», - каже Тимошенко.

Проте журналісти помітили той самий Tahoe, який возить Тимошенка Києвом з дому на роботу і назад.

Попри чималу кількість машин на державному балансі, Тимошенко скаржиться, що авітвок для ОПУ «не вистачає». Зокрема, бракує броньованих.

Поки волонтери шукають автомобілі для військових вже навіть не в Польщі чи в Литві – бо там вони закінчилися – а у Франції, Британії та інших далеких країнах, Тимошенко не бачив підстав передавати новий автомобіль на фронт.

«Ці автомобілі неброньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб передавати на фонт. Це трохи інша машина», - виправдовується заступник керівника ОПУ.