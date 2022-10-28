Волонтери шукають авто для фронту, а Тимошенко їздить у гуманітарному Tahoe – Bihus.Info
Передавати машину військовим заступник керівника ОПУ не планує, оскільки та «неброньована», інформує
Заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко їздить на Chevrolet Tahoe від General Motors. 50 таких автівок компанія безкоштовно передала Україні весною для евакуації людей із зони бойових дій і для гуманітарних місій, йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Тоді ж, за даними журналістів, Тимошенко пересів у нього з BMW X5, якою користувався з 2019 року. На балансі автобази Державного управління справами, яке опікується офісом президента, таких автівок немає, купити їх в Україні майже неможливо – ці «Шевроле» женуть на замовлення.
Сам Тимошенко коментує це так: «Я дійсно їжджу на автомобілі Chevrolet Tahoe, це автомобіль Державного управління справами. Не моя чи чиясь автівка, автівка на балансі держави».
На балансі ДУС є 109 автівок: кількарічні Camry, Land Cruiser, Mercedes V250 та Transporter, але не Chevrolet Tahoe. Записи у реєстрах свідчать, що автомобілів цієї марки держава нещодавно не закуповувала, а єдині такі авто того ж кольору та комплектації прийшли навесні від General Motors.
«(Машини) були розподілені по різним структурам, в тому числі одна з них – до Державного управління справами. І я на ній їжджу як на службовому авто», - заявляє Тимошенко.
Втім, коли Україна просила ці авто у General Motors, йшлося саме про машини для гуманітарних та евакуаційних місії, а не службові авто.
«Я їжджу на ній вже десь півроку і в регіональні поїздки, і по країні – по Києву ми нікуди не їздимо. Наїздили вже близько 40 тисяч км зі співробітниками регіонального департаменту. Ми намагаємося їздити усі разом, щоб якнайшвидше їхати в деокуповані території, щоб проконтролювати, що там відбувається», - каже Тимошенко.
Проте журналісти помітили той самий Tahoe, який возить Тимошенка Києвом з дому на роботу і назад.
Попри чималу кількість машин на державному балансі, Тимошенко скаржиться, що авітвок для ОПУ «не вистачає». Зокрема, бракує броньованих.
Поки волонтери шукають автомобілі для військових вже навіть не в Польщі чи в Литві – бо там вони закінчилися – а у Франції, Британії та інших далеких країнах, Тимошенко не бачив підстав передавати новий автомобіль на фронт.
«Ці автомобілі неброньовані, тому я не бачу сенсу в тому, щоб передавати на фонт. Це трохи інша машина», - виправдовується заступник керівника ОПУ.