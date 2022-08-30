МЗС України вручило ноту послу Туреччини — про що йдеться

29 серпня до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Заступник міністра Микола Точицький висловив послу Туреччини занепокоєння української сторони у зв’язку з наявною інформацією щодо перевезення зафрахтованим міністерством оборони РФ судном «Sparta II» з Сирії до Росії через протоку Босфор ракетних систем С-300ПМУ-2.

Посольству Туреччини було вручено вербальну ноту МЗС України щодо цього питання.

Як йдеться у повідомленні, Микола Точицький звернув увагу увагу посла Туреччини на те, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля.