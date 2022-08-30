МЗС України вручило ноту послу Туреччини — про що йдеться

До Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Туреччини в Україні, інформує ZN.ua.

МЗС України вручило ноту послу Туреччини — про що йдеться
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29 серпня до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Заступник міністра Микола Точицький висловив послу Туреччини занепокоєння української сторони у зв’язку з наявною інформацією щодо перевезення зафрахтованим міністерством оборони РФ судном «Sparta II» з Сирії до Росії через протоку Босфор ракетних систем С-300ПМУ-2.

Посольству Туреччини було вручено вербальну ноту МЗС України щодо цього питання.

Як йдеться у повідомленні, Микола Точицький звернув увагу увагу посла Туреччини на те, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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