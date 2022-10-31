Присоромлений журналістами Тимошенко віддає на фронт гуманітарну Tahoe

Заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко заявив про намір передати військовим Chevrolet Tahoe, яку Україна отримала від General Motors як гуманітарну допомогу.

«Звернувся до Державного управління справами щодо передачі цього автомобіля в один із прифронтових регіонів, де він буде використовуватися в гуманітарних цілях. Проконтролюю, щоб авто передали найближчими днями», - пише Тимошенко у Telegram.