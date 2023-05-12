Українці у сервісних центрах МВС можуть отримати послуги із закордонним паспортом

Раніше це можна було зробити лише за внутрішнім паспортом.

У сервісних центрах МВС українці можуть отримати послуги, надавши адміністратору закордонний паспорт. Відповідну постанову ухвалив кабмін. Про це пише пресцентру Порталу МВС, інформує ZN.ua .

Уряд прийняв постанову №454, якою серед іншого розширює перелік документів, які надаються особою для отримання послуг в сервісних центрах МВС.

Так, тепер українці для отримання послуг у сервісному центрі МВС можуть надати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або його електронний варіант в застосунку «Дія».

«Раніше у переліку документів, які обов’язково надаються для ідентифікації особи, був лише паспорт громадянина України – тобто, внутрішній паспорт. А від 11 травня, коли постанова набирає чинності, кожен громадянин України може пред’являти адміністратору сервісного центру МВС закордонний паспорт», – йдеться у повідомленні.

У разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання, разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи. Так само у разі надання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи.