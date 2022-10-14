НСЗУ обіцяє забезпечити безкоштовні медпослуги для ветеранів війни

У Національній службі здоров'я України заявили, що ветерани війни можуть розраховувати на отримання певних медпослуг безкоштовно за Програмою медичних гарантій. Йдеться про діагностику, лікування й реабілітацію, повідомляє пресслужба НСЗУ.

“Ми цінуємо внесок ветеранів у перемогу України. Кожен із захисників та захисниць є опорою нашої держави. Тому ветеранам гарантована медична підтримка. Зокрема у Програмі медичних гарантій передбачений широкий перелік медичної допомоги для ветеранів”, – зазначила голова служби Наталія Гусак.

За її словами, список безоплатних послуг включає реабілітаційні послуги, операції та необхідні інструментальні дослідження, ліки, психологічну підтримку та інше.

“Програма медгарантій реагує на потреби ветеранів. У 2023 році перелік медичних послуг розшириться новими послугами з реабілітаційної та психологічної підтримки”, – додала Гусак.