В Луцке вывесили 30-метровый баннер, обвиняющий Порошенко в расформировании 51-й ОМБР

Бригада участвовала в боях за Саур-Могилу и Иловайск в 2014 году.

Фото: Волинські новини

Полиция в Луцке задержала альпиниста, сорвавшего баннер, обвиняющий Порошенко в расформировании 51-й бригады. Об этом сообщает местное издание "Волынские новости".

Баннер высотой около 30 метров появился в центре города вечером 13 марта. Через несколько часов его срезали: полотно повреждено таким образом, чтобы его нельзя было вывесить повторно.

Фото: Волинські новини

По данным СМИ , "альпиниста" задержали "случайные" люди. Им оказался местный житель, который занимается туризмом и имеет снаряжение для промышленного альпинизма. Он рассказал две версии своего поступка: сначала о том, что "работу" ему заказали незнакомые люди, а затем - что решил срезать баннер из-за собственной гражданской позиции.

Альпиниста забрали в горотдел, где устанавливают его личность и ищут партнера. На месте работает следственно-оперативная группа.

Фото: Волинські новини

51-я отдельная гвардейская Перекопско-Харьковская Пражско-Волынская ордена Ленина дважды ордена Красного знамени ордена Суворова и Кутузова механизированная бригада (51 ОМБр, в/ч А2331, пп В3938) - воинское соединение механизированных войск Украины, действовавшее в 1992-2014 годах.

В 2014 году бригада участвовала в войне на Донбассе. Подразделения бригады участвовали в наиболее ожесточенных боях - на границе, за Саур-Могилу, в боях за Иловайск. Благодаря артиллеристам и бойцам бригады в боях под Иловайском были разбит две колонны роSSийских войск, взяты в плен 13 военнослужащих Вооруженных сил РФ . Бригада понесла большие потери под Иловайском.

1 декабря 2014 бригаду расформировали, а по месту его дислокации создали новую - 14-ю отдельную механизированную бригаду.

В 2018 году военная прокуратура закрыла дело о дезертирстве 438 бойцов 51-й бригады.