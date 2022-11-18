Зеленський обговорив із Домбровскісом залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови України

А також розробку механізму використання з цією метою заморожених російських активів, інформує ZN.ua.

Зеленський обговорив із Домбровскісом залучення Єврокомісії до запуску Фонду відбудови України
© pixabay.com

Президент України Володимир Зеленський і виконавчий віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс зустрілися у Києві. Обговорили питання фінансової підтримки, повоєнної відбудови України та використання заморожених російських активів.

Зеленський і Домбровскіс обговорили невідкладну фінансову підтримку України до кінця цього року та узгодили плани на 2023 рік.

Окремо поговорили про План швидкого відновлення житла й соціальних об’єктів (Fast Recovery Plan) і залучення ЄК до запуску Фонду відбудови України. Зокрема, шляхом відпрацювання механізму використання заморожених російських активів на території ЄС.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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