Скандальная певица Чичерина развешивает пропагандистские баннеры в Мелитополе: фото
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области рашисты пытаются популяризировать новое идеологическое направление среди местного населения. В частности, скандальная роSSийская певица Юлия Чичерина переклеивает рекламу на билбордах на пропагандистские.
Об этом сообщает местный канал в Telegram "Типичный Мелитополь".
Чичерина начала клеить в Мелитополе большие плакаты "в честь 220-летия со дня основания Таврической губернии". Пропагандистская машина таким образом пытается оправдать населению создание "республик" на временно оккупированных территориях на юге Украины.
Напомним, Юлия Чичерина – давняя приспешница преступной деятельности РФ против территориальной целостности Украины. В 2015 году после выступления на оккупированной территории Луганской области она была объявлена в розыск СБУ. В 2017 году получила паспорт "ЛНР" и прописку в Луганске. Через год стала доверенным лицом Путина и призвала поддержать его на выборах. В 2020 году она получила паспорт "ДНР", который лично ей вручил главарь "ДНР" Денис Пушилин – их общее фото высмеяли в сети, информирует