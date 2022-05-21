Скандальная певица Чичерина развешивает пропагандистские баннеры в Мелитополе: фото

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области рашисты пытаются популяризировать новое идеологическое направление среди местного населения. В частности, скандальная роSSийская певица Юлия Чичерина переклеивает рекламу на билбордах на пропагандистские.

Об этом сообщает местный канал в Telegram "Типичный Мелитополь".

Чичерина начала клеить в Мелитополе большие плакаты "в честь 220-летия со дня основания Таврической губернии". Пропагандистская машина таким образом пытается оправдать населению создание "республик" на временно оккупированных территориях на юге Украины.

Фото: t.me/tip_mel

Фото: t.me/tip_mel

Напомним, Юлия Чичерина – давняя приспешница преступной деятельности РФ против территориальной целостности Украины. В 2015 году после выступления на оккупированной территории Луганской области она была объявлена в розыск СБУ. В 2017 году получила паспорт "ЛНР" и прописку в Луганске. Через год стала доверенным лицом Путина и призвала поддержать его на выборах. В 2020 году она получила паспорт "ДНР", который лично ей вручил главарь "ДНР" Денис Пушилин – их общее фото высмеяли в сети, информирует Апостроф.


Екатерина Глянько, Апостроф

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