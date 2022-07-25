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2022-07-25
У бою за Україну загинув комбриг 28 ОМБр Віталій Гуляєв
Під його керівництвом бійці відбивали спроби висадки ворожого десанту на Миколаївщині та Одещині, інформує
© Петро Порошенко/Facebook
У боях на півдні України загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу, полковник Віталій Гуляєв, повідомляє «
Воїн захищав Україну з 2014 року, минулого вересня був призначений на посаду командира бригади. В боях з російськими загарбниками показав себе грамотним, сміливим та рішучим командиром.
За його керівництвом бійці бригади відбивали спроби висадки морських десантів на Одещині та Миколаївщині, зупинили наступ окупантів на Миколаїв, проводили контрнаступ на Херсонщині.
Ольга Чекіс, ZN.ua