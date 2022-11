У Київ приїхав Валдіс Домбровскіс

Сьогодні у Київ приїхав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, у якого вже заплановано ряд зустрічей. Про це політик написав у своєму мікроблозі у Twitter.

"Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС для України, зосередитися на екстреній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік", - зазначив Домбровскіс.

У Києві він повинен зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. На порядку денному обговорення конкретних кроків для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.