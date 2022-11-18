У Київ приїхав Валдіс Домбровскіс

Він зустрінеться з президентом Зеленським та прем'єром Шмигалем, інформує ZN.ua.

Сьогодні у Київ приїхав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, у якого вже заплановано ряд зустрічей. Про це політик написав у своєму мікроблозі у Twitter.

"Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС для України, зосередитися на екстреній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік", - зазначив Домбровскіс.

У Києві він повинен зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. На порядку денному обговорення конкретних кроків для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.

?? Arrived In Kyiv to discuss EU’s support to #Ukraine, focus on emergency financial support and our plans for 2023.

I’ll also discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal concrete steps for closer economic integration between EU and Ukraine. pic.twitter.com/lzZSMNuMTS

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) November 18, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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