Президент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності України

Науседа заявив, що його країна й далі підтримувати Україну.

Президент Литви Гітанас Науседа у середу, 23 серпня, приїхав до столиці на святкування Дня Незалежності України, інформує ZN.ua .

"Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько!", - зазначив Науседа в Twitter.

За його словами, Литва й надалі буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

У Києві 23 і 24 серпня заплановані святкові заходи до Дня Державного прапору та Дня Незалежності України різного характеру винятково локального масштабу. Невеликі, місцеві заходи можуть впроводити лише після погодження із міською владою.