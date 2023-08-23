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2023-08-23
Президент Литви приїхав в Київ на святкування Дня Незалежності України
Науседа заявив, що його країна й далі підтримувати Україну.
Президент Литви Гітанас Науседа у середу, 23 серпня, приїхав до столиці на святкування Дня Незалежності України, інформує
"Повернувся до Києва, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько!", - зазначив Науседа в
За його словами, Литва й надалі буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
У Києві 23 і 24 серпня заплановані святкові заходи до Дня Державного прапору та Дня Незалежності України різного характеру винятково локального масштабу. Невеликі, місцеві заходи можуть впроводити лише після погодження із міською владою.
Анна Конюченко, ZN.ua