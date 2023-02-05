На Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та звання

На початку лютого на Донбасі на фронті українські воїни ліквідували командира 140 бригади спеціального призначення полковника Сергія Полякова.

Про це написав український журналіст Денис Казанський на своєму Telegram-каналі, а також повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Казанський посилається на повідомлення Андрія Жаворонкова, який пише, що полковника вбили 3 лютого, а Штефан стверджує, що він загинув 2 лютого.

Жаворонков зазначив, що похорон Полякова буде в російському місті Прохладний.

Фото: t.me/kazansky2017

Фото: t.me/kazansky2017