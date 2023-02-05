На Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та звання

На початку лютого на Донбасі на фронті українські воїни ліквідували командира 140 бригади спеціального призначення полковника Сергія Полякова.

Про це написав український журналіст Денис Казанський на своєму Telegram-каналі, а також повідомив полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Казанський посилається на повідомлення Андрія Жаворонкова, який пише, що полковника вбили 3 лютого, а Штефан стверджує, що він загинув 2 лютого.

Жаворонков зазначив, що похорон Полякова буде в російському місті Прохладний.

Фото: t.me/kazansky2017

Фото: t.me/kazansky2017


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Шмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетикиШмигаль доручив передати в Одесу всі потужні генератори, які є у міністерства енергетики
Чоловік вирішив "вдало одружитися", щоб уникнути мобілізації: чим у результаті все закінчилосяЧоловік вирішив "вдало одружитися", щоб уникнути мобілізації: чим у результаті все закінчилося
Глава податкової Києва попалася на незаконному збагаченні: що було даліГлава податкової Києва попалася на незаконному збагаченні: що було далі
Бразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброюБразилія та Колумбія відмовилися поставляти Україні будь-яку зброю
Блок рекламы


Похожие новости
Українці розбили на Донбасі морпіхів та взяли багато полонених: відеоУкраїнці розбили на Донбасі морпіхів та взяли багато полонених: відео
Як депортовані до Росії можуть повернутися без документів: озвучено механізмЯк депортовані до Росії можуть повернутися без документів: озвучено механізм
У Росії планують створити центри підготовки спецназу за прикладом вишу в ЧечніУ Росії планують створити центри підготовки спецназу за прикладом вишу в Чечні
Зеленський відповів на петицію про позбавлення Бойка звання Героя УкраїниЗеленський відповів на петицію про позбавлення Бойка звання Героя України
Гинуть сотнями на українській землі щодня: озвучено втрати РФ за минулу добуГинуть сотнями на українській землі щодня: озвучено втрати РФ за минулу добу
Його фото облетіло мережі: льотчик, який збив п'ять "шахідів", отримав звання Героя УкраїниЙого фото облетіло мережі: льотчик, який збив п'ять "шахідів", отримав звання Героя України
Росія прагне скувати контрнаступ ЗСУ посиленням угруповання на Донбасі, але рішення є – WSJРосія прагне скувати контрнаступ ЗСУ посиленням угруповання на Донбасі, але рішення є – WSJ
Росіяни готуються захищатися на Донбасі і в Запорізькій області – ISWРосіяни готуються захищатися на Донбасі і в Запорізькій області – ISW
Forbes: Морпіхи Росії на Донбасі зазнали найбільших втрат за одну операцію з часів війни в ЧечніForbes: Морпіхи Росії на Донбасі зазнали найбільших втрат за одну операцію з часів війни в Чечні
"Путін занадто глибоко загруз": озвучено шість сценаріїв закінчення війни"Путін занадто глибоко загруз": озвучено шість сценаріїв закінчення війни
Последние новости
Подгружаем последние новости