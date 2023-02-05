Українці розбили на Донбасі морпіхів та взяли багато полонених: відео
Збройні Сили України розгромили російських окупантів з морської піхоти на Донбасі, чимало з цих морпіхів потрапили в полон. Найімовірніше, це сталося на Вугледарському напрямку, інформує
Про це повідомив український журналіст Володимир Золкін.
Полонені російські окупанти служили в 155-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти. Щодо деталей бою і взяття в полон, то вони не розголошуються.
Водночас варто зауважити, що 1 лютого Об’єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку інформував, що під Вугледаром українські військові розбили ворогів з саме цієї 155-ї ОБрМП ЗС країни-терористки РФ.
За словами журналіста, у полон потрапив щонайменше десяток російських морпіхів.
"Понад десяток російських морпіхів все ж виявили кмітливість – вчасно здались в полон", - зазначається у відео.
Як відомо, російська 155-та бригада морської піхоти зараз воює проти України на Вугледарському напрямку. Імовірно, там їх ЗСУ й розгромили.