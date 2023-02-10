Росія приховує свої втрати в Україні: озвучено реальну кількість загиблих

Міністерство оборони Росії визнало загиблими 13 443 військовослужбовців, хоча на цю ж дату Генштаб ЗСУ підтверджував вже 132 160 загиблих російських військовослужбовців, тобто майже вдесятеро більше.

Про це інформує група "ІС", інформує Апостроф .

Як зазначається, у Росії зберігається тенденція приховування реальних втрат, тому влада регіонів, виконуючи вказівку Кремля, продовжує дозовано відкривати дані про загиблих та поранених.

Судячи з усього, Кремлю вдалось каналізувати ймовірне незадоволення російського суспільства фактом великих втрат серед військових навіть під час мобілізації. Оскільки жодних протестів з цього приводу у РФ не відбувається — офіційні органи показуватимуть надалі дедалі більші цифри.

Серед регіонів РФ втрати виглядають наступним чином:

Краснодарський край – 802;

Свердловська область – 502;

Башкортостан – 439;

Республіка Дагестан – 428;

Челябінська область — 420.

Краснодарський край утримує сумнівне "лідерство", а от у п’ятірці відбулись перестановки. Дагестан посунувся на четверте місце й не виключено, що влада взагалі перестане публікувати дані з цього регіону, як це сталось раніше із Чечнею.

Й це пов'язано не з тим, що жителі цих регіонів перестали гинути, а із резонансом серед населення, яке виказує більше незадоволення втратами. Тож намалювалася тенденція: чим "неспокійніший" регіон, де люди більш готові до протестів, тим інформації звідти стає менше.

Як підтвердження - офіційні дані про втрати в Москві та Санкт-Петербурзі, які доводять до населення найменші дані про своїх загиблих. За останньою інформацією, у Москві 89 загиблих, а у Петербурзі — 142, хоча "тимчасова мобілізація" не оминала ці столиці.