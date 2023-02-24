Депутат намагається зберегти Бойку звання Героя України, поки Рада тягне час – рух ЧЕСНО
У профільному комітеті ВР закликають підтримати прийнятий у першому читанні законопроєкт про позбавлення держнагород, замість створення нових ініціатив, інформує
Народний депутат з забороненої в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Григорій Мамка зареєстрував законопроєкт
Про згаданий законопроект рух дізнався під час засідання комітету державної влади ВР 21 лютого. Ним, як повідомляється, Мамка пропонує позбавляти державних нагород лише тих, хто вчинив тяжкі злочини, не беручи до уваги накладення санкцій.
Водночас, цього місяця стало відомо, що Кабінет міністрів ще раз спробує позбавити Бойка звання "Герой України" шляхом схвалення законодавчих змін, які дозволять забирати державні нагороди саме в разі застосування санкцій проти особи.
У ЧЕСНО зазначили, що протягом останнього тижня було зареєстровано вже чотири законопроєкти щодо процедури позбавлення держнагород. Йдеться також про ініціативи представників фракції "Європейська солідарність" (№8407), "Голос" (
Однак, активісти вважають, що влада займається імітацією законотворчості, як і у випадку з питанням позбавлення мандатів депутатів проросійських партій.
"Давно є проєкт
Як зазначається, у комітеті державної влади назвали подібні проєкти законів "політичним популізмом та хайпом". Зокрема, на засіданні 20 лютого депутат від "Слуги Народу" Віталій Безгін сказав: "Я б не хотів, щоб це питання політизувалось, бо цей "парад подачі законопроєктів" станом на зараз немає крім політичного хайпу більше нічого".