Депутат намагається зберегти Бойку звання Героя України, поки Рада тягне час – рух ЧЕСНО

Народний депутат з забороненої в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Григорій Мамка зареєстрував законопроєкт №8407-3 , який дасть можливість зберегти звання "Герой України" для одного з лідерів тієї ж партії Юрія Бойка. Тим часом у Верховній Раді "імітують законотворчість" і тягнуть час, даючи можливість ексчленам "ОПЗЖ" виносити на розгляд подібні ініціативи, заявляє рух ЧЕСНО.

Про згаданий законопроект рух дізнався під час засідання комітету державної влади ВР 21 лютого. Ним, як повідомляється, Мамка пропонує позбавляти державних нагород лише тих, хто вчинив тяжкі злочини, не беручи до уваги накладення санкцій.

Водночас, цього місяця стало відомо, що Кабінет міністрів ще раз спробує позбавити Бойка звання "Герой України" шляхом схвалення законодавчих змін, які дозволять забирати державні нагороди саме в разі застосування санкцій проти особи.

У ЧЕСНО зазначили, що протягом останнього тижня було зареєстровано вже чотири законопроєкти щодо процедури позбавлення держнагород. Йдеться також про ініціативи представників фракції "Європейська солідарність" (№8407), "Голос" ( №8407-1 ) і прем’єр-міністра Дениса Шмигаля ( №8407-2 ).

Однак, активісти вважають, що влада займається імітацією законотворчості, як і у випадку з питанням позбавлення мандатів депутатів проросійських партій.

"Давно є проєкт №6163 , який можна доопрацьовувати і виносити у зал. Але парламент і тут тягне час, дає можливість представникам забороненої “ОПЗЖ”, які досі не позбавлені повноважень народних депутатів, подавати ініціативи, вигідні проросійським політикам. Мамка подавав свій альтернативний законопроєкт, який дозволяє представникам проросійських партій і далі працювати в місцевих радах, якщо вони вийшли з фракції. І з питанням почесних звань він діє так само", – заявила лідерка ЧЕСНО Віта Думанська.

Як зазначається, у комітеті державної влади назвали подібні проєкти законів "політичним популізмом та хайпом". Зокрема, на засіданні 20 лютого депутат від "Слуги Народу" Віталій Безгін сказав: "Я б не хотів, щоб це питання політизувалось, бо цей "парад подачі законопроєктів" станом на зараз немає крім політичного хайпу більше нічого".