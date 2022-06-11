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2022-06-11
"Просто переименуйте в Жданов": оккупанты вывесили флаг РФ в центре Мариуполя
РоSSийские оккупанты переименовали в разрушенном Мариуполе площадь Свободы в площадь Ленина и подняли над ней флаг РФ.
Соответствующее фото опубликовал в соцсетях советник мэра города Петр Андрющенко, информирует
“Какой символизм – триколор на фоне уничтоженных обгоревших домов на площади Ленина. (...) Просто переименуйте уже в Жданов снова”, – говорится в сообщении.
Также Андрющенко отметил, что маразм будет продолжаться, пока РоSSия не уйдет с этой территории.
Напомним, несмотря на массовые смерти мирных жителей из-за эпидемий болезней, отсутствия питьевой воды и пищи, оккупанты хотят провести во временно захваченном Мариуполе лыжные гонки в соответствии с советскими нормами ГТО нынешним летом.
Маргарита Лепс, Апостроф