"Просто переименуйте в Жданов": оккупанты вывесили флаг РФ в центре Мариуполя

РоSSийские оккупанты переименовали в разрушенном Мариуполе площадь Свободы в площадь Ленина и подняли над ней флаг РФ .

Соответствующее фото опубликовал в соцсетях советник мэра города Петр Андрющенко, информирует Апостроф .

“Какой символизм – триколор на фоне уничтоженных обгоревших домов на площади Ленина. (...) Просто переименуйте уже в Жданов снова”, – говорится в сообщении.

Также Андрющенко отметил, что маразм будет продолжаться, пока РоSSия не уйдет с этой территории.

Напомним, несмотря на массовые смерти мирных жителей из-за эпидемий болезней, отсутствия питьевой воды и пищи, оккупанты хотят провести во временно захваченном Мариуполе лыжные гонки в соответствии с советскими нормами ГТО нынешним летом.