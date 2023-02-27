За важливістю може зрівнятися із затопленням крейсера "Москва": підірвано флагман російських ВПС
Сьогодні стало відомо про вибухи на військовому аеродромі "Мачуліщі" під Мінськом. Метою атаки був літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
"Кожен з таких літаків А-50 у момент своєї будівлі коштував кілька сотень мільйонів доларів. Це в 10 разів дорожче, ніж будь-який звичайний транспортний літак. І навіть дорожче за найдорожчий стратегічний бомбардувальник ТУ-160.
З модернізацією кожен із літаків A-50 може коштувати до півмільярда доларів - за ціною це досить великий військово-морський корабель. І ці літаки можна назвати флагманами ВПС Росії.
Їх на озброєнні всього 6 штук, але в нормальному режимі та технічною підтримкою лише 3. Під час війни один використовувався в Білорусі, другий у Криму, третій - на Донбасі.
Ці літаки своїми радарами просвічують повітряне місце навколо себе на кілька сотень (а може й під тисячу) кілометрів. І наводять винищувачі на виявлені повітряні цілі та ППО.
За своєю важливістю знищення цього літака може зрівнятися з крейсером "Москва". Це величезна та дуже важлива перемога”, - стверджує Іван Яковіна.
Зазначимо, що білоруські партизани взяли на себе відповідальність за пошкодження ДРЛВ А-50.