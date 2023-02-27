За важливістю може зрівнятися із затопленням крейсера "Москва": підірвано флагман російських ВПС

За важливістю може зрівнятися із затопленням крейсера "Москва": підірвано флагман російських ВПС

Сьогодні стало відомо про вибухи на військовому аеродромі "Мачуліщі" під Мінськом. Метою атаки був літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

За словами журналіста Івана Яковини, пошкодження цього літака є дуже великою перемогою для України.

"Кожен з таких літаків А-50 у момент своєї будівлі коштував кілька сотень мільйонів доларів. Це в 10 разів дорожче, ніж будь-який звичайний транспортний літак. І навіть дорожче за найдорожчий стратегічний бомбардувальник ТУ-160.

З модернізацією кожен із літаків A-50 може коштувати до півмільярда доларів - за ціною це досить великий військово-морський корабель. І ці літаки можна назвати флагманами ВПС Росії.

Їх на озброєнні всього 6 штук, але в нормальному режимі та технічною підтримкою лише 3. Під час війни один використовувався в Білорусі, другий у Криму, третій - на Донбасі.

Ці літаки своїми радарами просвічують повітряне місце навколо себе на кілька сотень (а може й під тисячу) кілометрів. І наводять винищувачі на виявлені повітряні цілі та ППО.

За своєю важливістю знищення цього літака може зрівнятися з крейсером "Москва". Це величезна та дуже важлива перемога”, - стверджує Іван Яковіна.

Зазначимо, що білоруські партизани взяли на себе відповідальність за пошкодження ДРЛВ А-50.


Олексій Іонов, politeka.net





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