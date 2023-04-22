Росія збирається списати флагмана свого Північого флоту

Обслуговування корабля обходиться дорого, тому прийняли "щиро російське" рішення.

Єдиний важкий атомний крейсер ВМФ РФ відправлять на злам, а частина екіпажу увійде до складу корабля "Адмірал Нахімов", який проходить модернізацію. Про це повідомляє росЗМІ ТАСС , інформує ZN.ua .

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Єдиний важкий атомний ракетний крейсер "Петр Великий" може бути виведений із бойового складу російського військово-морського флоту, тому що росіяни відмовилися від ідеї ремонту й модернізації старого судна - це виявилося надто затратним.

"Наразі питання про виведення "Петра Великого" з бойового складу ВМФ перебуває в опрацюванні. Схоже, що досвід ремонту й модернізації однотипного ВАРК "Адмірал Нахимов" показав, що це дуже затратно", — цитують журналісти джерело.

Також повідомляється, що хоча офіційних підтверджень для цього немає, відомо, що частину особового складу крейсера "Петр Великий" уже переведено до складу екіпажу корабля "Адмірал Нахімов".

"Частина моряків із корабля "Петро Великий" уже перейшла на борт "Адмірала Нахімова" для формування нового екіпажу. Вони вже приступили до вивчення, прийняття та обслуговування нового озброєння та обладнання модернізованого корабля", — йдеться в публікації.

Згідно з відкритими даними, чисельність екіпажу "Адмірала Нахимова" становила 744 особи, включаючи офіцерів, матросів і льотний персонал. Однак після модернізації низки систем озброєнь і обладнання екіпаж буде дещо скорочено.