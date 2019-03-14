Филарет уверен, что Украина скоро будет праздновать победу над агрессором

"Главным недостатком Украины сейчас является коррупция".

?Филарет уверен, что Украина скоро будет праздновать победу над агрессором
Патриарх Филарет
Фото: Укринформ

Патриарх Филарет уверен, что Украина вскоре будет праздновать победу над агрессором - Россией.

Об этом он заявил на заседании Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума "Трансформация Украины" в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы уважаем добровольцев и волонтеров, но в то же время не забываем, что за время войны мы создали боеспособную армию. Сегодняшняя армия - это не армия 2014 года. Сегодня она показала свою боеспособность, и мы верим и уверены, что вскоре будем праздновать победу над нашим агрессором - Россией. Нам нужна победа, справедливый мир, а не какой-либо мир, к которому призывают некоторые. Нам мир в рабстве не нужен, мы душу и сердце положим за нашу свободу", - сказал патриарх Филарет.

Он подчеркнул, мир Украине нужен еще и для того, чтобы страна вошла в Европейский Союз и НАТО.

Патриарх также отметил, что главным недостатком Украины сейчас является коррупция.

"Почему не могут побороть коррупцию? Потому что нет страха, и из-за этого коррупция процветает. А для того, чтобы был страх, нужно наказывать преступников", - подчеркнул патриарх Филарет.

Напомним, в этом году в Украине на государственном уровне отметили 90-летие патриарха Филарета. В начале января Порошенко присвоил ему звание Героя Украины, а 22 января вручил Золотую звезду Героя.


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