Туск допустил перенос "Брексита" на более поздний срок

Этот вопрос поднимут на саммите ЕС на следующей неделе.

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что в случае изменения подхода Лондона к реализации Brexit он обратится к странам ЕС с предложением перенести его сроки. Об этом Туск написал в своем аккаунте Твиттера.

During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it.

— Donald Tusk (@eucopresident) 14 березня 2019 р.

"В ходе консультаций перед заседанием Европейского совета я обращусь к 27 странам-членам ЕС с целью начать процесс значительного продления сроков Brexit в том случае, если Соединенное Королевство посчитает необходимым переосмыслить свою стратегию в отношении Brexit и добиться консенсуса по этому вопросу", - написал Туск.

Следующий саммит ЕС пройдет 21-22 марта. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

Во вторник британский парламент повторно отверг соглашение по "Брексит", достигнутое с Брюсселем. 13 марта Палата общин проголосовала за то, чтобы отказаться от варианта, предусматривающего выход из ЕС без какого бы то ни было соглашения с Брюсселем. Ожидается, что на сегодняшнем голосовании Палата общин поддержит перенос "Брексита" на более поздний срок.


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