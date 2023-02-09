Ердоган не хоче переносити вибори президента попри смертельний землетрус

Президент Туреччини наполягає, щоб чергові вибори відбулися згідно плану, інформує ZN.ua.

Ердоган не хоче переносити вибори президента попри смертельний землетрус
© Офіс президента

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не бажає переносити чергові вибори президента, які були заплановані на травень цього року, через смертоносні землетруси внаслідок яких загинули тисячі людей. Про це повідомляє Bloomberg.

Напередодні однієї з найскладніших виборчих гонок за два десятиліття перебування при владі Ердоган оголосив про запровадження 90-денного надзвичайного стану. Ймовірно, що парламент схвалить цей крок у середу.

Це дозволить турецькому лідеру вжити швидких заходів у сфері безпеки і фінансів у районах, що постраждали від стихійного лиха.

Як повідомили джерела, які знайомі з ходом переговорів, Ердоган оголосив про 90-денний надзвичайний стан і після його закінчення планує, щоб вибори відбулися 14 травня, як і планувалося спочатку.

Співрозмовники видання підкреслили, що надзвичайні заходи також можуть закінчитися раніше, ніж через 90 днів.

Президент Туреччини планує відвідати найбільш постраждалі міста Кахраманмараш і Хатай в середу. У постраждалих від землетрусу регіонах проживає населення, яке схильне голосувати за його Партію справедливості і розвитку, що має важливе значення для його успіху на виборах.

Ердоган назвав землетруси "найбільшою катастрофою не лише в історії країни, а й у світі", і мобілізував свій уряд для проведення рятувальних і відновлювальних робіт.

Bloomberg Economics оцінює, державні витрати після землетрусів можуть становити 5,5% валового внутрішнього продукту протягом двох років.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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