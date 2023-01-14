Крим дедалі ближче: окупанти переносять одну з авіабаз, фото із супутника

Російські окупанти облаштовують нову авіаційну базу в аеропорту Бердянська Запорізької області. Там вже починають розташовувати гелікоптери, інформує Апостроф.

Про відповідні дії свідчить супутниковий знімок, опублікований OSINT-розслідувачем Бенджаміном Піттетом.

На фотознімку видно аеропорт Бердянська, який перетворюють на базу. На його території налічується щонайменше 17 гелікоптерів. Також там є низка фортифікаційних споруд: окупанти риють траншеї, встановлюють маскувальні брезенти, а будують укриття для техніки.

На думку розслідувача, очевидно, росіяни будують і трубопровід для постачання авіаційного палива.

Піттет припускає, що окупанти планують створити в Бердянську нову авіабазу замість бази в Чаплинці Каховського району Херсонської області, куди українські військові можуть діставати артилерійськими системами HIMARS.

"Перебуваючи на відстані понад 85 км від лінії фронту, місто Бердянськ розташоване поза зоною досяжності українських систем HIMARS. Це разом з іншими факторами, такими як близькість до Азовського моря, робить його ідеальним місцем для нової великої військової бази", - зазначив Бенджамін Піттет.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що в українській розвідці дали прогноз, які цілі Росія ставить у війні на 2023 рік.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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