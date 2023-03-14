Вони не допустили другої трагедії на ЧАЕС: українці вимагають звільнення військових із російського полону

Українці у Торонто вийшли на мітинг із вимогою звільнення українських військовополонених. Вони нагадали про те, що Нацгвардійці, які обороняли ЧАЕС, перебувають у полоні вже другий рік.

Про це на сторінці у Facebook написала Вікторія Касян.

"Хлопців зсередини з'їдає радіація. Їх утримують без дотримання вимог Женевських конвенцій. Захисники ЧАЕС мужньо виконали свій обов'язок перед Батьківщиною. Вони не допустили повторної трагедії 1986 року, чим врятували весь світ!", - написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 31 березня російські війська залишили Чорнобильську атомну електростанцію та її місто-супутник Славутич.

Перед відходом окупанти повністю пограбували ЧАЕС і готель біля неї.







Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ затримала колаборантку з Лимана, яка збирала для росіян персональні дані українців на окупованих територіяхСБУ затримала колаборантку з Лимана, яка збирала для росіян персональні дані українців на окупованих територіях
Кремлю не подобається версія про «український слід» на «Північних потоках», тому вони звинувачують СШАКремлю не подобається версія про «український слід» на «Північних потоках», тому вони звинувачують США
Посол України в Індонезії відреагував на можливі візові обмеження для українців на БаліПосол України в Індонезії відреагував на можливі візові обмеження для українців на Балі
З Москви дано наказ - не відступати: українців розгнівала відмова УПЦ МП виселятися з ЛавриЗ Москви дано наказ - не відступати: українців розгнівала відмова УПЦ МП виселятися з Лаври
Більшість українців прагнуть визволення Криму навіть на фоні зменшення допомоги заходу – соцопитуванняБільшість українців прагнуть визволення Криму навіть на фоні зменшення допомоги заходу – соцопитування
МВС готує базу військових злочинцівМВС готує базу військових злочинців
Відеофіксація вручення повісток: що може змінитися для українцівВідеофіксація вручення повісток: що може змінитися для українців
На Луганщині загарбники вимагають від мобілізованих підписувати контракт із армією РФ, погрожують скасуванням соцвиплат — ОВАНа Луганщині загарбники вимагають від мобілізованих підписувати контракт із армією РФ, погрожують скасуванням соцвиплат — ОВА
Заступник начальника військкомату влаштував "запальні" танці, розгнівавши українців: стала відома його подальша доляЗаступник начальника військкомату влаштував "запальні" танці, розгнівавши українців: стала відома його подальша доля
Експрезидентка Естонії: «Якщо українці кажуть, що їм потрібні винищувачі, ми маємо їм допомогти»Експрезидентка Естонії: «Якщо українці кажуть, що їм потрібні винищувачі, ми маємо їм допомогти»
Последние новости
Подгружаем последние новости