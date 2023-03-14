Вони не допустили другої трагедії на ЧАЕС: українці вимагають звільнення військових із російського полону

Українці у Торонто вийшли на мітинг із вимогою звільнення українських військовополонених. Вони нагадали про те, що Нацгвардійці, які обороняли ЧАЕС, перебувають у полоні вже другий рік.

Про це на сторінці у Facebook написала Вікторія Касян.

"Хлопців зсередини з'їдає радіація. Їх утримують без дотримання вимог Женевських конвенцій. Захисники ЧАЕС мужньо виконали свій обов'язок перед Батьківщиною. Вони не допустили повторної трагедії 1986 року, чим врятували весь світ!", - написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 31 березня російські війська залишили Чорнобильську атомну електростанцію та її місто-супутник Славутич.

Перед відходом окупанти повністю пограбували ЧАЕС і готель біля неї.