Росію все ж допустили до огляду пошкоджень на «Північних потоках»

У Європі підрив кваліфікують як свідому диверсію. Путін заявив про «теракт», інформує ZN.ua.

Росію все ж допустили до огляду пошкоджень на «Північних потоках»
© Blueeye Robotics

Президент РФ Владімір Путін заявив, що Росію допустили до огляду газопроводів «Північний потік«, де місяць тому відбулася диверсія.

«Допустили Газпром до обстеження місця вибуху. Дві воронки, три та п'ять метрів завглибшки. Вирвало трубу 40 метрів, труби розійшлися на 250 метрів, шматок труби зігнуло на 90 градусів і відкинуло на 40 метрів, у бік «Північного потоку-2»», - заявив Путін на екстреній конференції 31 жовтня.

За його словами, уламками труби пошкоджено і не запущений в експлуатацію «Північний потік-2».

Вибух на газопроводах Путін назвав «терактом», причетність до нього Росії категорично заперечував. «Хтось ще нахабства набирався говорити, що це Росія сама підірвала», - посміюючись, заявив президент РФ.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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