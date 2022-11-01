Росію все ж допустили до огляду пошкоджень на «Північних потоках»

Президент РФ Владімір Путін заявив, що Росію допустили до огляду газопроводів «Північний потік«, де місяць тому відбулася диверсія.

«Допустили Газпром до обстеження місця вибуху. Дві воронки, три та п'ять метрів завглибшки. Вирвало трубу 40 метрів, труби розійшлися на 250 метрів, шматок труби зігнуло на 90 градусів і відкинуло на 40 метрів, у бік «Північного потоку-2»», - заявив Путін на екстреній конференції 31 жовтня.

За його словами, уламками труби пошкоджено і не запущений в експлуатацію «Північний потік-2».