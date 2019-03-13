В Днепре на взятке в 5 тыс. долларов задержали мэра райцентра Верховцево

Чиновник требовал 30 тысяч за решение вопросов с арендой участка.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители задержали мэра одного из городов Днепропетровской области по подозрению в получении взятки в размере 5 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Чиновника задержали при получении первой части взятки. В автомобиле у задержанного правоохранители изъяли 5 тысяч долларов США, которые он получил в качестве взятки за предоставление в аренду земельного участка. По данным полиции, градоначальник требовал 30 тыс. долларов за предоставление в аренду земучастка предпринимателю, который обратился с данным вопросом в городской совет.

Фото: npu.gov.ua

Представители местного самоуправления создавали для гражданина ряд искусственных препятствий и гарантировали их устранение и предоставление в аренду земли за вознаграждение.

Задержание прошло в городе Днепр.

Прокуратура Южного региона уточняет, что задержанный - мэр города Верховцево Василий Залужный.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.


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