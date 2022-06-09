«Немумифицированные» тела убитых мариупольцев грузовиками свозят на мусорные полигоны – советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе продолжают разбирать завалы разрушенных обстрелами и бомбардировками домов. Под уничтоженными многоэтажками находят десятки тел мариупольцев. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«По информации, под каждыми двумя из пяти многоэтажек находят от 50 до 100 тел погибших. Больше всего в подвалах и подъездах так называемых "хрущевок". Трупы свозят грузовиками в морг возле "Метро или" на бывшую базу "Честного кума" на Левобережье. Если тела в не мумифицированном состоянии, везут прямо на один из двух мусорных полигонов», – написал Петр Андрющенко, назвав это бесконечным караваном смерти.