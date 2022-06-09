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2022-06-09
«Немумифицированные» тела убитых мариупольцев грузовиками свозят на мусорные полигоны – советник мэра
Под завалами каждого второго дома в городе находят от 50 до 100 тел, информирует
© Мариуполь сейчас/Telegram
Во временно оккупированном Мариуполе продолжают разбирать завалы разрушенных обстрелами и бомбардировками домов. Под уничтоженными многоэтажками находят десятки тел мариупольцев. Об этом
«По информации, под каждыми двумя из пяти многоэтажек находят от 50 до 100 тел погибших. Больше всего в подвалах и подъездах так называемых "хрущевок". Трупы свозят грузовиками в морг возле "Метро или" на бывшую базу "Честного кума" на Левобережье. Если тела в не мумифицированном состоянии, везут прямо на один из двух мусорных полигонов», – написал Петр Андрющенко, назвав это бесконечным караваном смерти.
Юлия Лавришин, ZN.ua