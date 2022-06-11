Оккупанты строят "живой щит" от артиллерии из мариупольцев — Андрющенко

Место строительства домиков было выбрано не случайно.

В Мариуполе оккупационная администрация начала строить временное жилье для тех жителей города, которые потеряли дом в результате обстрелов, а в нескольких сотнях метров от этого жилья – линию обороны. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

На днях законные власти Мариуполя получили информацию от жителей о начале фортификационно-строительных работ между рынком "Азовский" и зданием, где до войны находился супермаркет OBI.

Позже оккупационная администрация начала "осторожные анонсы в режиме ответа на вопрос" о том, что это строятся "модульные дома для бездомных мариупольцев".

Андрющенко рассказал об информации, поступающей от нескольких источников из окружения оккупационных властей Мариуполя и Мариупольского района.

"Действительно, оккупационные власти планируют строительство быстро монтируемых многоквартирных домов по технологии, схожей со строительством торговых центров типа "Метро". Собственно – временная металлическая будка вроде большой бытовки", - заявил он.

По словам советника городского главы – самое важное даже не это. В нескольких сотнях метров от этих домов оккупанты строят линию обороны и окапывают тяжелую технику. Такое расположение фортификаций делает невозможным нанесение ударов артиллерии по укреплениям врага.


Таисия Ястремская, ZN.ua





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