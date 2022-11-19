Кількість військових РФ в районі Маріуполя з вересня виросла в 10 разів – Андрющенко

Окупанти готуються до битви за Маріуполь.

Кількість військових РФ в районі Маріуполя з вересня виросла в 10 разів – Андрющенко
© Getty Images

Кількість російських військових в районі Маріуполя зараз у 10 разів перевищує ту, яка була у вересні, повідомляє радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

За його словами, це вказує на розміщення в Маріупольському районі контингенту в кількості близько 10-15 тисяч окупантів.

Червоним на мапі позначено місця дислокації, помаранчевим – місця побудови укріплень.

Російські військові, які прибули з Херсонського напрямку, розселилися в квартирах на узбережжі Маріупольського району від с. Урзуф до с. Мелекіне. Найбільша концентрація на ділянці с. Юр’ївка – с. Нова Ялта та с. Б.Коса - с.Мелекіне.

«Зайнято всі порожні пансіонати та бази відпочинку. Прибувають разом з військовою технікою, яку розміщують в місцях дислокації», – коментує радник мера.

Зафіксовано розгортання пункту зв’язку в с. Юр’ївка, розміщення щонайменш 30 танків на території одного з сільгосппідприємств в с. Ялта, розміщення живої сили в с. Мангуш, с. Нікольське, с. Кальчик та в районі станції Асланов біля с. Македонівка.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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