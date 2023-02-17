У Маріуполь стягнули додаткові підрозділи кадирівців – Андрющенко

Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко заявив, що у місті, де росіяни нещодавно почали відкриту мобілізацію, з’являються нові підрозділи ворога. Так, нещодавно у Маріуполь завезли до півтисячі кадирівців. Про це Андрющенко написав у своєму Telegram.

"Додаткові підрозділи кадирівців зайшли в місто. Розміщено на території колишнього рибоконсервного заводу (старий причал) до 500 нелюдей. Концентрація рогвардії зростає", – зазначив радник.

За його словами, загарбники змінили тактику під час переміщення військових колон.

"Задля підвищення безпеки та ускладнення фіксування військового переміщення в Маріуполі росіяни почали застосовувати тактику супроводу підрозділами росгвардії. Мета - виявлення та затримання наших громадян. Ефективність - на відео", – підкреслив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя додав, що знову основний напрям руху ворожих вантажівок з боєкомплектами – це Мангуш/Бердянськ. Однак через несприятливі погодні умови та обледеніння на трасі Маріуполь – Мелітополь рух російських військових сповільнений.