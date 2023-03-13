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2023-03-13
Андрющенко: до Криму через Маріуполь окупанти везуть «зуби дракона»
«Зубами дракона» називають бетонні протитанкові конструкції, інформує
У тимчасово окупованому Криму росіяни активно готуються до звільнення півострову Україною. Так, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що через місто у бік Криму їдуть бетонні протитанкові конструкції, так звані «зуби дракона». Про це він
«Зуби дракона» знов поїхали транзитом через Маріуполь. Цього разу пункт призначення — Крим», — зазначив Андрющенко.
Він також оприлюднив фото вантажівок із бетонними конструкціями у кузові.
Андрющенко Time/Telegram
Михайло Яровенко, ZN.ua