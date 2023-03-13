Андрющенко: до Криму через Маріуполь окупанти везуть «зуби дракона»

«Зубами дракона» називають бетонні протитанкові конструкції, інформує ZN.ua.

Андрющенко: до Криму через Маріуполь окупанти везуть «зуби дракона»

У тимчасово окупованому Криму росіяни активно готуються до звільнення півострову Україною. Так, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що через місто у бік Криму їдуть бетонні протитанкові конструкції, так звані «зуби дракона». Про це він повідомив у своєму Telegram.

«Зуби дракона» знов поїхали транзитом через Маріуполь. Цього разу пункт призначення — Крим», — зазначив Андрющенко.

Він також оприлюднив фото вантажівок із бетонними конструкціями у кузові.

Андрющенко Time/Telegram
Андрющенко Time/Telegram


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти пропонують мелітопольцям приєднатися до ПВК «Вагнер» для штурму Бахмута – мерОкупанти пропонують мелітопольцям приєднатися до ПВК «Вагнер» для штурму Бахмута – мер
Більшість українців прагнуть визволення Криму навіть на фоні зменшення допомоги заходу – соцопитуванняБільшість українців прагнуть визволення Криму навіть на фоні зменшення допомоги заходу – соцопитування
"Паша Мерседес" зірвався на погрози через виселення УПЦ МП: "Можемо і усунути...""Паша Мерседес" зірвався на погрози через виселення УПЦ МП: "Можемо і усунути..."
У ФСБ заявили про затримання у Криму українця. Йому хочуть «пришити» участь у «кримськотатарському батальйоні»У ФСБ заявили про затримання у Криму українця. Йому хочуть «пришити» участь у «кримськотатарському батальйоні»
Окупанти готуються мобілізувати населення тимчасово окупованого Маріуполя – АдрющенкоОкупанти готуються мобілізувати населення тимчасово окупованого Маріуполя – Адрющенко
Окупанти через значні втрати техніки використовують старі танки на кремінському напрямкуОкупанти через значні втрати техніки використовують старі танки на кремінському напрямку
Росія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожежРосія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожеж
Французи вийшли на протести через пенсійну реформу МакронаФранцузи вийшли на протести через пенсійну реформу Макрона
ЄС може почати спільне патрулювання морів через загрозу Росії – Financial TimesЄС може почати спільне патрулювання морів через загрозу Росії – Financial Times
Китай не хоче війни через Тайвань — глава розвідки СШАКитай не хоче війни через Тайвань — глава розвідки США
Последние новости
Подгружаем последние новости