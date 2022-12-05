Українські військові завдали удару по позиціях окупантів в Маріуполі – Андрющенко

Уражено дві системи ППО С-300.

Українські військові завдали удару по позиціях окупантів в Маріуполі – Андрющенко
© Интерфакс

Збройні сили України завдали удару по позиціях військ РФ у тимчасово окупованому Маріуполі, заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала "бавовна", - зазначив Андрющенко в Telegram.

Він наголосив, що є підтвердження від Маріупольського спротиву щодо ураження двох систем ППО С-300 та двохколісних одиниць військової техніки.


Анна Конюченко, ZN.ua





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