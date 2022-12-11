Військова активність в Маріуполі та навколо зростає – Андрющенко

Над містом спостерігається незвична кількість бойових гвинтокрилів. Через Маріуполь пройшла чергова колона танків, інформує ZN.ua.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що активність ворожої армії у тимчасово окупованому місті останнім часом суттєво зросла. Про це він написав у своєму Telegram.

"Над містом цілий день незвична кількість бойових гвинтокрилів з Запорізького напряму в напрям Азовсталі. Продовжується відтік військових з Бердянського напряму. В районі с. Дем’янівка та с. Комишувате розквартировують близько 500 поки живої сили. Одразу після влучного мінусування по окупованій Запоріжській області. Чергову колону танків (власним ходом) вночі перекинуто з Мангуський р-ну до Нікольського р-ну", - повідомив Андрющенко.

Також у Маріупольському районі в передмісті с. Ялта (Нова Ялта) облаштований другий табір для мобілізованих росіян.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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