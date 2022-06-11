Вместо обещанных почестей оккупанты складывают тела своих убитых под открытым небом — перехват СБУ

Захватчики также пытаются скрыть масштабы потерь, поэтому везут «груз 200» ночью и небольшими партиями, информирует ZN.ua.

Вместо обещанных почестей оккупанты складывают тела своих убитых под открытым небом — перехват СБУ
© ZN.UA

Вместо обещанных почестей роSSийские солдаты складывают тела убитых оккупантов под открытым небом. Чтобы не шокировать соотечественников, захватчики хоронят погибших в закрытых гробах. Об этом свидетельствует новый перехваченный телефонный разговор оккупантов, опубликованный СБУ.

«Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах… сумасшедший», - рассказывают друг другу захватчики.

Как свидетельствуют ранее перехваченные разговоры оккупантов, захватчики пытаются скрыть масштабы потерь, поэтому везут «груз 200» ночью и небольшими партиями. И пока тела ждут своей очереди, начинают разлагаться.

Чтобы не повторять судьбу погибших, захватчики еще могут спасти свою жизнь. СБУ напомнила о горячей телефонной линии 2402.

«Позвонив по этому номеру, можно сдаться в плен и в конце концов вернуться домой живым», - подчеркнули в Службе безопасности.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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