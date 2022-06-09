Оккупанты ищут в Мелитополе дополнительные холодильники для хранения тел убитых захватчиков — ГУР
В разведке отмечают, что длительное хранение тел убитых связано с намерениями руководства РФ скрыть реальные масштабы потерь, информирует
Оккупационная «администрация» Мелитополя срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых захватчиков. В частности, известно, что переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых солдат РФ и не может больше принимать «груз 200». Об этом
По данным ГУР, 6 июня военные РФ приехали в ООО «Арон-М» в Мелитополе и осмотрели его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг.
Руководству компании сообщили о решении временного использования холодильных камер на бесплатной основе для хранения тел погибших военнослужащих.
Сейчас в Мелитополь активно завозятся тела оккупантов, погибших во время боев в направлении Пологи - Гуляйполе.
«Эти события связаны с большими потерями оккупантов в живой силе», - сообщает разведка.
Кроме того, в ГУР отмечают, что длительное хранение тел убитых связано с намерениями руководства РФ скрыть реальные масштабы потерь от роSSийского электората. Поэтому, практикуется так называемое «дозированное» отправление тел в РФ и максимальное растяжение этого процесса во времени.