Оккупанты ищут в Мелитополе дополнительные холодильники для хранения тел убитых захватчиков — ГУР

Оккупационная «администрация» Мелитополя срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых захватчиков. В частности, известно, что переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых солдат РФ и не может больше принимать «груз 200». Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, 6 июня военные РФ приехали в ООО «Арон-М» в Мелитополе и осмотрели его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг.

Руководству компании сообщили о решении временного использования холодильных камер на бесплатной основе для хранения тел погибших военнослужащих.

Сейчас в Мелитополь активно завозятся тела оккупантов, погибших во время боев в направлении Пологи - Гуляйполе.

«Эти события связаны с большими потерями оккупантов в живой силе», - сообщает разведка.