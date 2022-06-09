Оккупанты ищут в Мелитополе дополнительные холодильники для хранения тел убитых захватчиков — ГУР

В разведке отмечают, что длительное хранение тел убитых связано с намерениями руководства РФ скрыть реальные масштабы потерь, информирует ZN.ua.

Оккупанты ищут в Мелитополе дополнительные холодильники для хранения тел убитых захватчиков — ГУР
© REUTERS/Maksim Levin

Оккупационная «администрация» Мелитополя срочно ищет дополнительные морозильные камеры и промышленные холодильники для хранения тел убитых захватчиков. В частности, известно, что переоборудованный в морг городской мясокомбинат уже полностью заполнен телами убитых солдат РФ и не может больше принимать «груз 200». Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, 6 июня военные РФ приехали в ООО «Арон-М» в Мелитополе и осмотрели его холодильные камеры. Оборудование было признано пригодным для переоборудования в морг.

Руководству компании сообщили о решении временного использования холодильных камер на бесплатной основе для хранения тел погибших военнослужащих.

Сейчас в Мелитополь активно завозятся тела оккупантов, погибших во время боев в направлении Пологи - Гуляйполе.

«Эти события связаны с большими потерями оккупантов в живой силе», - сообщает разведка.

Кроме того, в ГУР отмечают, что длительное хранение тел убитых связано с намерениями руководства РФ скрыть реальные масштабы потерь от роSSийского электората. Поэтому, практикуется так называемое «дозированное» отправление тел в РФ и максимальное растяжение этого процесса во времени.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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