Медицинский коллапс: в Мариуполе катастрофически не хватает врачей — советник мэра

В Мариуполе катастрофически не хватает врачей. Оккупанты уже начали «уговаривать» вернуться к работе пенсионеров старше 80 лет. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Медицинский коллапс. Несмотря на красивые картинки пропагандистов, в городе катастрофически не хватает врачей. Уже начали уговаривать вернуться к работе пенсионеров 80+. Речь идет даже о банальных терапевтах, не говоря об отсутствии узких специалистов», – говорится в сообщении.

По словам советника мэра, нуждающимся в медицинской помощи мариупольцам предлагают «подождать» или самостоятельно ехать в Донецк.

Андрющенко опубликовал фото списка врачей Мариупольской больницы №3. Он добавил, что именно эта больница сейчас фактически обслуживает Центральный и Приморский районы, где проживает не менее 70 тысяч человек.

«Наглядная демонстрация полного паралича и коллапса медицины», – заявил советник мэра города.

По его словам, при таком состоянии медицины любая инфекционная болезнь превращается в смертельную эпидемию.