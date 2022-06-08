Медицинский коллапс: в Мариуполе катастрофически не хватает врачей — советник мэра

Мариупольцам, нуждающимся в медицинской помощи, предлагают «подождать» или самостоятельно ехать в Донецк, информирует ZN.ua.

Медицинский коллапс: в Мариуполе катастрофически не хватает врачей — советник мэра
© t.me/polkazov

В Мариуполе катастрофически не хватает врачей. Оккупанты уже начали «уговаривать» вернуться к работе пенсионеров старше 80 лет. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

«Мариуполь. Медицинский коллапс. Несмотря на красивые картинки пропагандистов, в городе катастрофически не хватает врачей. Уже начали уговаривать вернуться к работе пенсионеров 80+. Речь идет даже о банальных терапевтах, не говоря об отсутствии узких специалистов», – говорится в сообщении.

По словам советника мэра, нуждающимся в медицинской помощи мариупольцам предлагают «подождать» или самостоятельно ехать в Донецк.

Андрющенко опубликовал фото списка врачей Мариупольской больницы №3. Он добавил, что именно эта больница сейчас фактически обслуживает Центральный и Приморский районы, где проживает не менее 70 тысяч человек.

«Наглядная демонстрация полного паралича и коллапса медицины», – заявил советник мэра города.

По его словам, при таком состоянии медицины любая инфекционная болезнь превращается в смертельную эпидемию.


Анастасия Гурин, ZN.ua





Интересные новости
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС«Хотел бы услышать от вас прямо и четко»: Стефанчук Шольцу по поводу статуса кандидата Украины в члены ЕС
Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."Подоляк резко высказался об атаке оккупантов по Киеву: "Пока кто-то просит не унижать россию..."
Вблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэраВблизи Мариуполя обнаружили вторую фильтрационную тюрьму — советник мэра
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Блок рекламы


Похожие новости
Мобилизация в Украине: в Офисе президента уточнили, хватает ли людей и оружияМобилизация в Украине: в Офисе президента уточнили, хватает ли людей и оружия
Медицинский каннабис решили легализовать в УкраинеМедицинский каннабис решили легализовать в Украине
Лишение пенсий, аресты и мобилизация: оккупанты распространяют очередные фейки в МариуполеЛишение пенсий, аресты и мобилизация: оккупанты распространяют очередные фейки в Мариуполе
В Мариуполе оккупанты свозят тела горожан в помещения супермаркетов — АндрющенкоВ Мариуполе оккупанты свозят тела горожан в помещения супермаркетов — Андрющенко
В Мариуполе оккупанты вербуют людей для работы в фильтрационных лагерях – АндрющенкоВ Мариуполе оккупанты вербуют людей для работы в фильтрационных лагерях – Андрющенко
Власти не поддерживают коммуникацию с родственниками пленных из «Азовстали» в Мариуполе – мама бойца полка «Азов»Власти не поддерживают коммуникацию с родственниками пленных из «Азовстали» в Мариуполе – мама бойца полка «Азов»
РоSSийских врачей заставляют отдавать часть зарплаты на помощь жителям "ЛНР": скандальные подробностиРоSSийских врачей заставляют отдавать часть зарплаты на помощь жителям "ЛНР": скандальные подробности
"Дружинники", проблемы с водой и гуманитаркой: что сейчас происходит в Мариуполе"Дружинники", проблемы с водой и гуманитаркой: что сейчас происходит в Мариуполе
Питьевую воду в Мариуполе теперь можно получить, отстояв несколько дней в очереди – АндрющенкоПитьевую воду в Мариуполе теперь можно получить, отстояв несколько дней в очереди – Андрющенко
Как РоSSия вывозит из Украины стратегический товар и приближает продуктовый коллапс: фотоКак РоSSия вывозит из Украины стратегический товар и приближает продуктовый коллапс: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости