Медицинский коллапс: в Мариуполе катастрофически не хватает врачей — советник мэра
Мариупольцам, нуждающимся в медицинской помощи, предлагают «подождать» или самостоятельно ехать в Донецк, информирует
В Мариуполе катастрофически не хватает врачей. Оккупанты уже начали «уговаривать» вернуться к работе пенсионеров старше 80 лет. Об этом
«Мариуполь. Медицинский коллапс. Несмотря на красивые картинки пропагандистов, в городе катастрофически не хватает врачей. Уже начали уговаривать вернуться к работе пенсионеров 80+. Речь идет даже о банальных терапевтах, не говоря об отсутствии узких специалистов», – говорится в сообщении.
По словам советника мэра, нуждающимся в медицинской помощи мариупольцам предлагают «подождать» или самостоятельно ехать в Донецк.
Андрющенко опубликовал фото списка врачей Мариупольской больницы №3. Он добавил, что именно эта больница сейчас фактически обслуживает Центральный и Приморский районы, где проживает не менее 70 тысяч человек.
«Наглядная демонстрация полного паралича и коллапса медицины», – заявил советник мэра города.
По его словам, при таком состоянии медицины любая инфекционная болезнь превращается в смертельную эпидемию.