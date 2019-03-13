Суд в Вашингтоне добавил Манафорту еще 3,5 года тюрьмы

Общий срок заключения превысил шесть лет.

Суд в Вашингтоне добавил Манафорту еще 3,5 года тюрьмы
Фото: pravdainform.com.ua

Суд в Вашингтоне приговорил бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к 6 годам 11 месяцам лишения свободы, передает Reuters. Манафорта признали виновным в попытке воспрепятствовать правосудию, а также в сговоре против США.

В прошлую пятницу суд Вирджинии приговорил Манафорта к 47 месяцам лишения свободы, новое решение суда добавило к этому сроу еще 3,5 года. Кроме заключения, Манафорта обязали вернуть в бюджет Соединенных Штатов $6,1 млн долларов и выплатить штраф в размере $50 тысяч.

Судья Эми Берман Джексон указала, что сроки наказания Манафорту частично "перекрываются", а не складываются полностью. 30 месяцев из назначенного судом Вашингтона срока Манафорт будет отбывать одновременно со сроком по приговору суда Вирджинии.

Напомним, с мая по август 2016 года Манафорт возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Он "засветился" в ходе расследования сговора людей из окружения Трампа с Кремлем, в ходе разбирательств вскрылись связи Манафорта с избирательным штабом экс-президента Виктора Януковича и финансовые махинации. В суде 69-летний Манафорт просил о снисхождении, но судья Джексон заметила, что обвиняемый скорее сожалеет, что его поймали, чем искренне раскаивается. Она также напомнила, что он нарушил условия сделки со следствием и лгал суду.

Манафорт арестован и находится под стражей с июня 2018 года.


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