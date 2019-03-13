Порошенко поставил Мазепу в один ряд с Вашингтоном, Боливаром и Ганди

"Для империй они считались предателями, для народов они герои".

Порошенко поставил Мазепу в один ряд с Вашингтоном, Боливаром и Ганди
Фото: poltava.to

Президент Петр Порошенко считает, что украинский гетман Иван Мазепа находится в одном ряду с Джорджем Вашингтоном, Симоном Боливаром и Махатмой Ганди.

Об этом он сказал на торжествах по случаю 350-летия основания гетманской резиденции в Батурине.

"Мазепа поступил так же, как Джордж Вашингтон, Симон Боливар или Махатма Ганди. Для империй, которым подчинялись их народы, они все точно считались предателями. И Вашингтон, и Ганди, и Боливар, и Мазепа. Но для самих народов - борцами за свободу, за независимость, хотя и шли к ней разными путями. Для народов они герои", - сказал президент Украины.

Порошенко отметил, что РоSSийская империя "не жалела черной краски", чтобы исказить образ Мазепы, но это не помешало, а наоборот помогло Мазепе стать символом украинского сопротивления. "Только в прошлом веке появились такие почетные звания, как петлюровец и бандеровец, но все они начинали с мазепинца", - напомнил президент.

В своем выступлении он также процитировал стихотворение, авторство которого приписывают Мазепе: "Чрез незгоду всі пропали, самі себе звоювали". Порошенко считает, что в этих словах есть урок современным политикам.

"Потому что кое-кто уже настолько увлекся внутренней борьбой, что не хочет ни видеть, ни слышать, что же происходит на нашем северо-восточном и восточном границах. Для них войны не существует. Так же не было в 18-20 годах двадцатого века. Дрались между собой и москалям сдали Украину", - сказал Порошенко.

Напомним, что в 2016 году в Полтаве открыли памятник Ивану Мазепе. Еще один памятник появился в 2017 году в Коломаке, где Мазепа был избран гетманом войска Запорожского.


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