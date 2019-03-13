Новый зам Турчинова предложил принять закон о реформировании "Укроборонпрома"

Кривонос представил программу "Пять шагов к победе".

Новый зам Турчинова предложил принять закон о реформировании "Укроборонпрома"
Сергей Кривонос
Фото: пресс-служба президента

Новый заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос предлагает провести масштабную реформу госконцерна "Укроборонпром".

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Я буду обращаться в Верховную Раду Украины с просьбой в максимально сжатые сроки рассмотреть и принять закон о реформировании "Укроборонпрома". Это позволит сделать работу концерна максимально прозрачной, сделает невозможным коррупционную составляющую, восстановит доверие к руководству концерна со стороны граждан Украины и иностранных партнеров", - написал Кривонос.

По его словам, для проведения полноценной и прозрачной реформы нужно привлечь наших международных партнеров, ведущие международные компании, лучших международных и отечественных специалистов.

"На своей должности одной из главных задач я вижу укрепление системы обороноспособности государства. Вместе с командой буду реализовывать и внедрять программу действий "Пять шагов к Победе" по всей территории нашей страны. Реализация этой Программы сделает невозможным желание страны-агрессора РоSSии осуществить прямое вторжение в Украину. Также Программа позволит каждому патриотически настроенному гражданину нашего государства защитить себя, свою семью, свой дом, свою родную землю", - подчеркнул Кривонос.

Напомним, 12 марта президент Петр Порошенко решил ввести в руководство СНБО Кривоноса, который накануне снялся с выбьорной гонки в его пользу.

Кривоноос после вступления в должность пообещал наказать причастных к хищениям в оборонной сфере.


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