Саакашвили заявил, что прилетит в Украину 1 апреля

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили намерен вернуться в Украину 1 апреля.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону и показал купленный им электронный билет на самолет.

Он также заявил об уверенности в том, что действующий президент Петр Порошенко не пройдет во второй тур президентских выборов, а значит - не сможет препятствовать его въезду в Украину.

"У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Варшавы я лечу в Киев , в 14.05 я планирую приземлиться в Борисполе. Этот билет я взял, потому что уверен: Порошенко не пройдет во второй тур и я более чем уверен, что после этого ни один пограничник не выполнит приказ не пускать меня в Украине ", - сказал Саакашвили.

В Государственной пограничной службе Украины уже заявили, что пропускать Саакашвили в Украину не собираются - "ни сейчас, ни 1 апреля".

"Данное лицо не является гражданином Украины и нет оснований для его въезда в Украину до 2021 года", - рассказал ВВС News Украина представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

Напомним, в январе Саакашвили выразил свою поддержку кандидату в президенты Юлии Тимошенко. Он утверждает, что Тимошенко поддержала Грузию после нападения РоSSии. Также Саакашвили вспомнил, что лидер "Батькивщины" поддерживала его во время попытки пересечения украинской границы в 2017 году.

Саакашвили получил украинский паспорт в конце мая 2015 года, чтобы его можно было назначить главой Одесской ОГА. Согласно Конституции Грузии, получение гражданства другой страны является основанием для утери гражданства. Поэтому в октябре 2015 года Минюст Грузии начал процедуру лишения гражданства.

Карьера Саакашвили на должности губернатора Одесской области не задалась, и в ноябре 2016 года он уволился и ушел в оппозицию к президенту . 26 июля 2017 года Порошенко прекратил украинское гражданство Саакашвили.

В мае прошлого года Верховный Суд объявил бессрочный перерыв в рассмотрении дела о гражданстве Саакашвили.