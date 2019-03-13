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Порошенко уволил посла в Узбекистане Юрий Савченко был назначен на указанную должность в декабре 2010 года. Фото: darakchi.uz Президент Петр Порошенко уволил посла Украины в Узбекистане Юрия Савченко. Об этом говорится в указе Президента №70 от 12 марта. "Уволить Савченко Юрия Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Узбекистан", - отмечается в документе. Савченко был назначен на указанную должность в декабре 2010 года. В мае ему исполняется 65 лет, это граничный возраст для пребывания на дипломатической службе.

LB.ua

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