Порошенко уволил посла в Узбекистане

Юрий Савченко был назначен на указанную должность в декабре 2010 года.

Порошенко уволил посла в Узбекистане
Фото: darakchi.uz

Президент Петр Порошенко уволил посла Украины в Узбекистане Юрия Савченко.

Об этом говорится в указе Президента №70 от 12 марта.

"Уволить Савченко Юрия Васильевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Узбекистан", - отмечается в документе.

Савченко был назначен на указанную должность в декабре 2010 года.

В мае ему исполняется 65 лет, это граничный возраст для пребывания на дипломатической службе.


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