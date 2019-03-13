Палата представителей одобрила закон, запрещающий США признавать Крым роSSийским

В Сенате данный документ пока не рассматривался.

В Палате представителей США во вторник, 12 марта, большинством голосов поддержали законопроект, который запрещает правительству Соединенных Штатов признавать Крым роSSийской территорией.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, 427 членов палаты представителей, принимавших участие в голосовании, поддержали законопроект под названием "О запрете Соединенным Штатам признавать аннексию Крыма Россией ", и только один республиканец проголосовал против него.

"Политика Соединенных Штатов заключается в непризнании суверенитета РоSSийской Федерации над Крымом, его воздушным пространством и территориальными водами", - говорится в законопроекте.

В соответствии с этим ни одно федеральное ведомство или агентство не может содействовать или предпринимать действий, которые бы подразумевали признание Вашингтоном суверенитета РоSSийской Федерации над Крымом.

В Сенате данный документ пока не рассматривался.