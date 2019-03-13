Британский парламент второй раз отклонил соглашение по Brexit

Палата общин Британии не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза . За новый вариант проголосовали 242 депутата, против - 391, передает ВВС.

До запланированного выхода страны из ЕС остается 17 дней, и проигрыш Терезы Мэй чреват переносом "брексита" с 29 марта.

Незадолго до начала голосования представители Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) отказались поддержать соглашение. Несмотря на то, что у DUP всего десяток депутатов, только с ними у консерваторов было возможно большинство в парламенте.

Евроскептики-консерваторы из группы European Research Group (ERG) также провели свою юридическую экспертизу документа и также остались им недовольны.

Главный советник правительства по правовым вопросам Джеффри Кокс, в свою очередь, заявил, что в случае принятия соглашения "юридический риск остается неизменным".

Предыдущее голосование по "брекситу" в парламенте состоялось 15 января: тогда против соглашения проголосовали 432 депутата, за - только 202.

Вскоре после этого парламент предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о соглашении по выходу Британии из ЕС .

В понедельник, 11 марта, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Мэй согласовали некоторые изменения в соглашении по "Брексит".

Страховочный вариант, или так называемый "бэкстоп", предполагает, что если до конца переходного периода стороны не найдут обоюдоприемлемого решения, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС . Юнкер отметил, что не пойдет на дальнейшие переговоры об условиях выхода.