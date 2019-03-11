Минкультуры внесло итальянского певца Аль Бано в список лиц, угрожающих нацбезопасности

Сейчас в перечне 147 человек.

?Минкультуры внесло итальянского певца Аль Бано в список лиц, угрожающих нацбезопасности
Аль Бано
Фото: wikipedia.org

Министерство культуры на основании обращения Службы безопасности дополнило еще одной фамилией перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно обновленному списку от 6 марта, в этот перечень вошел итальянский певец Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано).

Перечень лиц, которые создают угрозу нбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, СБУ, а также Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в списке 147 человек.

Творческий дуэт Аль Бано Карризи и Ромины Пауэр был популярен в Европе и Советском Союзе в 1980-х и 1990-х годах.

Напомним, ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко пригрозил утратой лицензий телеканалам за показ роSSийских исполнителей из "черного списка".


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