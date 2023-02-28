Папа Римський Франциск навесні відвідає Угорщину і зустрінеться з Орбаном

Візит понтифіка запланований на 28 квітня.

Папа Римський Франциск навесні відвідає Угорщину і зустрінеться з Орбаном
© unsplash/ashwinv11

Папа Франциск з 28 по 30 квітня на запрошення угорської влади приїздить до Будапешта, де, зокрема, зустрінеться з очільником уряду країни Віктором Орбаном. Про це повідомляє Vatican News.

"Приймаючи запрошення цивільної та церковної влади, Папа Франциск здійснить Апостольську подорож до Угорщини, яка відбуватиметься від 28 до 30 квітня 2023 року", — зазначив прессекретар Святого Престолу Маттео Бруні.

Папа зустрінеться 28 квітня з Віктором Орбаном, прем'єром Угорщини, чию антимігрантську політику він не поділяє. Під час своєї 41-ї міжнародної поїздки з моменту обрання в 2013 році папа також зустрінеться з біженцями, молоддю, членами місцевої церкви і представниками культурного сектора. Як завжди під час своїх поїздок, він також звернеться до політичної та дипломатичної влади і очолить месу.

Папа Франциск побував у Будапешті 12 вересня 2021 року, де відслужив заключну Святу Месу 52-го Міжнародного Євхаристійного Конгресу, після чого відлетів до Словаччини. Оскільки тоді не було змоги здійснити повноцінну Апостольську подорож, він пообіцяв провести її пізніше. Двічі, в 1991 та 1996 роках, Угорщину відвідував святий Іван Павло II.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Блок рекламы


Похожие новости
Кораблі РФ бояться заходити в «сіру зону» в Чорному морі — НеїжпапаКораблі РФ бояться заходити в «сіру зону» в Чорному морі — Неїжпапа
Папа Франциск згадав у Прощену неділю війну в УкраїніПапа Франциск згадав у Прощену неділю війну в Україні
Папа Франциск закликав до припинення вогню, мовляв, "перемога у війні на руїнах не буде справжньою". Та Київ неодноразово попереджав, що не піде на цеПапа Франциск закликав до припинення вогню, мовляв, "перемога у війні на руїнах не буде справжньою". Та Київ неодноразово попереджав, що не піде на це
Днями Тайвань відвідає посадовець Пентагону – Financial TimesДнями Тайвань відвідає посадовець Пентагону – Financial Times
У Білому домі прогнозують наступ РФ навесніУ Білому домі прогнозують наступ РФ навесні
Папа Франциск має однозначну позицію щодо вторгнення РФ в Україну – посол у ВатиканіПапа Франциск має однозначну позицію щодо вторгнення РФ в Україну – посол у Ватикані
Папа Римський вкотре заявив про бажання зустрітися із Зеленським та ПутінимПапа Римський вкотре заявив про бажання зустрітися із Зеленським та Путіним
Франція та Італія передадуть системи ППО SAMP/T-MAMBA навесніФранція та Італія передадуть системи ППО SAMP/T-MAMBA навесні
Папа Франциск засудив зростаючу «спіраль смерті» на Близькому СходіПапа Франциск засудив зростаючу «спіраль смерті» на Близькому Сході
NYT: Герасімов під тиском почати новий наступ проти України навесніNYT: Герасімов під тиском почати новий наступ проти України навесні
Последние новости
Подгружаем последние новости