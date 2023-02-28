Папа Римський Франциск навесні відвідає Угорщину і зустрінеться з Орбаном

Папа Франциск з 28 по 30 квітня на запрошення угорської влади приїздить до Будапешта, де, зокрема, зустрінеться з очільником уряду країни Віктором Орбаном. Про це повідомляє Vatican News.

"Приймаючи запрошення цивільної та церковної влади, Папа Франциск здійснить Апостольську подорож до Угорщини, яка відбуватиметься від 28 до 30 квітня 2023 року", — зазначив прессекретар Святого Престолу Маттео Бруні.

Папа зустрінеться 28 квітня з Віктором Орбаном, прем'єром Угорщини, чию антимігрантську політику він не поділяє. Під час своєї 41-ї міжнародної поїздки з моменту обрання в 2013 році папа також зустрінеться з біженцями, молоддю, членами місцевої церкви і представниками культурного сектора. Як завжди під час своїх поїздок, він також звернеться до політичної та дипломатичної влади і очолить месу.

Папа Франциск побував у Будапешті 12 вересня 2021 року, де відслужив заключну Святу Месу 52-го Міжнародного Євхаристійного Конгресу, після чого відлетів до Словаччини. Оскільки тоді не було змоги здійснити повноцінну Апостольську подорож, він пообіцяв провести її пізніше. Двічі, в 1991 та 1996 роках, Угорщину відвідував святий Іван Павло II.