Военные ООС провели тренировку по боевому управлению вертолетом Ми-2

Все условные цели уничтожены.

На одном из военных аэродромов операции Объединенных сил состоялась тренировка офицеров групп боевого управления оперативно-тактических группировок "Север" и "Восток". Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Военные тренировались в наведении вертолета Ми-2 на наземные цели с последующим условным уничтожением вероятного противника.Такие тренировки необходимы для продолжения допусков для выполнения задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил, а также для повышения профессионального уровня каждого офицера группы боевого управления.

Сообщается, что команды наводчиков были четкими, все условные цели уничтожены.

Напомним, накануне в зоне боевых действий на Донбассе боевики совершили шесть обстрелов из запрещенного тяжелого вооружения.


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