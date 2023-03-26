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2023-03-26
Росія продала Уганді гелікоптери Ми-28Н та навчила льотний склад
Це свідчить про відсутність потреби поповнювати власний парк гвинтокрилів, інформує
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Росія продала Уганді гелікоптери Ми-28Н, а також навчила льотний і обслуговуючий склад експлуатації нових бортів. Про це повідомляє видання
Відомо, що група з 12 військовослужбовців ВПС Уганди завершила восьмимісячний курс навчання пілотуванню бойових ударних гелікоптерів Мі-28НЕє Одночасно навички обслуговування російських гелікоптерів отримали 52 угандійські військові інженери.
Віталій Кононученко, ZN.ua