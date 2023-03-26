Росія продала Уганді гелікоптери Ми-28Н та навчила льотний склад

Це свідчить про відсутність потреби поповнювати власний парк гвинтокрилів, інформує ZN.ua.

Росія продала Уганді гелікоптери Ми-28Н та навчила льотний склад
© Википедия

Росія продала Уганді гелікоптери Ми-28Н, а також навчила льотний і обслуговуючий склад експлуатації нових бортів. Про це повідомляє видання AllAfrica з посиланням на командувача ВПС східноафриканської країни генерал-лейтенанта Чарльза Окіді.

Відомо, що група з 12 військовослужбовців ВПС Уганди завершила восьмимісячний курс навчання пілотуванню бойових ударних гелікоптерів Мі-28НЕє Одночасно навички обслуговування російських гелікоптерів отримали 52 угандійські військові інженери.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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